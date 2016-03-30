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ИЗМЕРЬТЕ СКОРОСТЬ ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА
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Такая скорость позволит вам:
- 1Открывать обычные веб-страницы
мгновенно.
- 2Смотреть новую серию любимого
сериала уже через 10 минут.
- 3Скачать понравившийся альбом
менее, чем за минуту.
|ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОСМАТРИВАЕМОГО ОНЛАЙН ВИДЕО, С УЧЕТОМ ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЯ:
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Как добиться более точных результатов
Чтобы получить более точные результаты, выполните три простых действия:
Подключите напрямую
Отключите лишнее
Выключите брандмауэр
Для достижения наиболее точных
результатов ваш компьютер должен быть
подключен к роутеру с помощью кабеля,
а беспроводные соединения отключены.
результатов ваш компьютер должен быть
подключен к роутеру с помощью кабеля,
а беспроводные соединения отключены.
Убедитесь, что другие устройства
не используют в данный момент ваше
подключение. Закройте другие программы
и остановите активные загрузки.
не используют в данный момент ваше
подключение. Закройте другие программы
и остановите активные загрузки.
Рекомендуем отключить Ваш встроенный Брандмауэр и Антивирус (Kaspersky, NOD32
и др.) на время проведения теста, т.к. они
могут оказывать воздействие на результат.
и др.) на время проведения теста, т.к. они
могут оказывать воздействие на результат.
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