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Отключите лишнее
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Для достижения наиболее точных
результатов ваш компьютер должен быть
подключен к роутеру с помощью кабеля,
а беспроводные соединения отключены.
Убедитесь, что другие устройства
не используют в данный момент ваше
подключение. Закройте другие программы
и остановите активные загрузки.
Рекомендуем отключить Ваш встроенный Брандмауэр и Антивирус (Kaspersky, NOD32
и др.) на время проведения теста, т.к. они
могут оказывать воздействие на результат.
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FREEBIT Ltd
TTI-NET
EE-INFONET-030626
Thyphone Communications LLC
MF-GDC
ELEMENT-SHAKHTERSK-VPDN
ATLASTELECOM-NET
Newcom Port Ltd
ATV-PLUS
Nevod Ltd
A1-NET
RU-YONET-20171027
RU-SRR-20191119
ELECTRON-NET
BAZA-NET-2
RIPE-ERX-158-181-0-0
Ugresha Network Ltd
Transtelecom
MEGA-NET
INTELECOM-white-IP-POOL-for-B2C
ВестКолл
SKYNET-VPN-POOL
AZ-SUPERONLAYN
Ots Ltd
Искрателеком
Avant Ltd
JSC "MTU Kristall"
Kyivstar
PetrovkaNet
ASTMETRO
RBK-NET
WEBKOMPAS-NET-55
SHYMMETRO
TOV "Telza"
RIPE-ERX-192-162-0-0
UG-TELEKOM Ltd
Telenet Usolie - Sibirskoe Ltd
TRC FIORD
Octopusnet LTD
Bank-Inform
DOMINION2-NET
RU-MTU-20000410
ПАО Центральный телеграф
RIPE-ERX-128-199-0-0
UA-ETT-20070720
BITEL-RIPE-NET
CJSC Mobicom-Novosibirsk network
SPBU-FACULTY-OF-PHILOSOPHY
TELECOMSERVICEVRN
MR-SIB-MTS1
POSTLTD-ETH-NET
MF-GNOC-KF-MOBILE-20160706
EKRAN39-NET
ACCORD-TELECOM-NET
Extel, JSC
First Telecom, Ltd
RU-DAGOTEL
SETEL-NET
DIDI-NET
Tomtel
ECOTEL
MTNMCKazakhtelecomDSC
CENTROSET-NET
Luxnet LLC
Digit One
Media Ltd
Informatsionnye Tekhnologii Llc
KUBANGSM-NET
MARYNONET-CUST
HILINK-NET
JSC "Moldtelecom" S.A.
MTSNET-VLD
ETYPE-NET
Customers_2DayTelecom
Cittel Telecommunications
RU-ROCKETTELECOM-20200903
NETNAME-91-132-22
MASSNET
CT-ARMAVIR-INFRA
APEX-ISP-IPV4-NET
MTN-NET
Intersat Ltd. Asbest
укртелеком
TVK.TV Telecompany Ltd.
DHCP-FTTB-DP-188-163-10-GTUA
LINK-NET
Matrixhome
Dynamic Distribution Ip S For Pppoe Clients
Technet
VEL-UMTS-NET-5
VAINAHTELECOM-NET
Net Atelye Ltd
ORG-ISS92-RIPE
Internal Ospf Routing Llc Intellin
BELNET LTD
DHCP-FTTB-ZP-188-163-113-GTUA
RU-PERMTELECOM-20071126
TINKOFF_MOBILE-CUSTOMER-NET
DHCP-FTTB-DP-188-163-100-GTUA
Nlink Telecommunications Llc
RU-SVEN
Ooo Montaj Telecom Service
NEOTELECOM-NET
webstream
NETTELEVISION-NET
AGATPLUS-NET
Крэлком
Insit Ltd. Isp
Рэдком-Интернет
Amtel - Svyaz Zao
PAVLODTSERST
TVSI-NET
YSU-NET
Telcom Ltd
FGUP-ELEKTROSVYAZ-NET
RU-TOWERSTREAM-INFRASTRUCTURE
Cjsc Aviel
SARKOR-ROUTERS
MF-GNOC-PF-20180418
Tdsplus Telecommunication Company
INFOCENTRE-NET
RU-TELETIME-20140128
GLAZOV-HOMENET2
Nord-West Link NP
Сибирьтелеком
UA-DATACOM-20100104
Azimutr net
ETYPE
Ooo Rtk
Trans-Net
KGTS_ADSL_HFE_4
DZR-MSK
Teleradiocompany Teleos - 1 Ltd
Gigalink Ltd
TELE2RU-SUBSCRIBER-POOL-NET
Anders Telecom Ltd.
Telecompany Fialka Ltd.
Nevalink LTD
Eutelsat_Networks_subnet_2
FORTUNA-NET
I-DELTA-NET
Elsat
RU-MIRANDA-MEDIA-20080915
Altagen CJSC
Juzhnye telefonnye seti Ltd
Citylink Ltd
ALFATEL-NET
Westlan Ltd
Zencom Telecom
Rosniiros Russian Institute For Public Networks
Vist-On-Lne-ISP-31_185_11
Vostoktelecom Telephone Company Limited Liability Company
RU-VOSHOD-20170313
INTERCOMTEL Limited Company
ORG-PNM2-RIPE
Telecom Italia
MK-TOR-EXIT
Site Isp Llc
Скайнет
Smoltelecom Ltd
ЗАО Интерсвязь — 2
ERTH-RYAZAN-PPPOE-9-NET
Phoenix-DPR
RADNET
M52-Net
KIT-DN-NET
MF-NWGSM-188-170-92
Релком)
Electra-ua
Golden Telecom
STATION-NET-2
MAGLAN-NET-1
OOO Optical Transport Network
MARYNONET-NAT
TOO_FORTUNATA
WEBKOMPAS-NET-53
UZ-IPPLUS-NET
Caravan
Интерра
Связь-Телеком
PRYMAK-NET
WPARK
HCN-NET
OJSC MegaFon
ESD-NET
SUBNET05-NET
RIPE-ERX-149-255-0-0
Obyedinyonniye Lokalniye Seti Ltd
users
MOSLINE-CGNAT0
MTS-RYAZAN-NETWORK-2
NANO-ADTECH-DC-NET
Starman AS
KOMTEL-DPR-NET
DONBASS-BB
MF-GNOC-STF-20150828
Supernet-NET
Комтехцентр
BALTKOM
yota
Информсвязь
TOV BF Express
RU-SOVINTEL-20050124
2КОМ
РТКомм
OOO Creative Direct Marketing Solutions
Siberian Networks
UNKNOWN
CJSC Mobicom-Khabarovsk Network - 2nd pool.
NaukaNet
TMB-STREAM-NET
К Телеком
KYIVSTAR-NET-14
RU-BSTK-20180405
ЭР-Телеком
Курсктелеком
Tele2 Russia Ip Network
Авантел
MF-KAVKAZ
Уфанет
MF-GNOC-STF-CGN-20150729
STARNETMD
OOO "Svyazist"
Мегафон
Санкт-Петербургская Интернет Сеть (PIN)
Сибирские Сети
ukrtelecom
"Megadom" ISP LLC
MF-GNOC-STF-20180202
LV-TELENET
МГТС
CMNET
MegaFon-Tajikistan-GPRS-NET
BYFLY-VITEBSK-DYNAMIC
POIG Ltd.
LLC RU-service
Интернет-провайдер Прометей
Media Ltd
SPBMTS
KYIVSTAR-NET-9
ERTH-IRKUTSK-NET
CZ-RADIOMOBIL-20070322
Matrix LaN
Alternativnaya zifrovaya set
BUZH-NET1
TIF-DSL-20060817
Владивостокская Сеть
RU-TINCO-20120717
FCOMM-NET
Base ltd
Masterra.ru Llc
MF-GNOC-UF-20170721
RELANT-NET4
MF-NW-188-170-80
Vist-On-Lne-ISP-31_185_12
APMT2
PE UAinet
Vist-On-Lne-ISP-31_185_10
Anchorfree-Net1
TVT-NET
VISTLINK-NET
AIK-NET
RU-FIRSTMILE-CUSTOMER-NET
Тис-диалог
Nat Pool For Mobile Customers
KZ-MBB-TELE2
ООО УЙК Дружба
ISTV-NET
Boat Ltd.
EE-INFONET-20081031
Ukrdatacom LLC
Teleradiokompaniya Kandalaksha Ltd.
Nevacom Ltd
Ростелеком
BYFLY-MGTS-DYNAMIC
Tele2 Россия
Новотелеком
Таттелеком
НовыеТелесистемы
RU-SOVINTEL-20021128
Monino Town, Moscow Reg
National PSDN "UZPAK"
МТС
Kuban - Gsm Local Registry
ORG-OANP1-RIPE
DIGITALOCEAN-LON-1
IZet-Telecom_Ural
Krym Infostroy Ltd
FARLINE-NET
Сумма Телеком
2day telecom
PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED
Омские Кабельные Сети
ОАО Транстелеком
Башинформсвязь
RU-SOVINTEL-20060410
VELCOM-NET
Matrix-Alchevsk
CHTTSRU
BYFLY-GOMEL-DYNAMIC
IDC_Anycast
EXPERT-TELECOM
BYFLY-MOGILEV-DYNAMIC
ВымпелКом
HERNLABS
ALFANET
RU-MTU-990521
WI-FI-DOM-NET
SUPERSKY
BIAMAN_DS_ZWOLNIONE
Коломна-Связь TV
ATM-backbone
Uniontel_NAT
Zao Delovaja Set
SMARTAXIATA
Llc Telecontur
ООО "Связист"
SEVTELECOM-NET
Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real Ltd
Interlogica Ltd
Llc Intelcom
LLC DONETSK FIBER-OPTICAL NETWORK
ООО Псковлайн
KZ-D-CLOUD-20180608
AXON
TGARANT
OOO Intertelecom
TELECENTR-NET
Интернет-компания АИСТ
FTTB_2DayTelecom
NET-UA-DORIS-BB-185-19-245
PENKI
ORIFLAME-NET
KIROVSKOE-NET
Axi-Lan Ltd
BYFLY-MF-DYNAMIC
BYFLY-GOMEL-ДИНАМИЧЕСКИЙ
Инсис
NETVISION-NET
TINET-NET
Mira-telecom
Pakt Ltd
ЗАО "Moldtelecom" SA
eTelecom_Users
Invs Ltd
СПЕКТР-НЕТ
Svyaz - Telecom
INTERTELECOM-TV-3
Telecom-Orel-NET
Speedyline Ltd
UZ-TURONMEDIA-20031117
Комстар
Нэт Бай Нэт Холдинг
Dartel Ltd.
ISP "Fregat"
MF-CENTER
BYFLY-GRODNO-DYNAMIC
RU-MEGAFON-20170628
Irkutsk Business Net
beltelecom
Svyaz-Telecom
Octopusnet NAT pool 2
BY-BELPAK-20120330
Pe Zinstein Hariton Vladimirovich
impuls-perm-ru
ЗАО Интерсвязь - 2
VLTELECOM-NET
ERTH-IRKUTSK-PPPOE-28-NET
RND-TAGAN-ML1
GPON_FTTH_SERVICES
GPON_FTTH_SERVICES_KT
Кроникс Плюс
Комкор
MTNMCKAZAKTELECOMJSC
UZTELECOM-DYNAMIC-CUSTOMERS-CGN
EE-EMT-MOBILEINTERNET
Lanet Network Ltd
RU-KOMPAS-20201111
ETELECOM_NAT_NETWORK
RU-FLASHTELECOM-20210923
LANCOM-NET
MIPT-TELECOM-NET
SISTEMY-SVYAZI-NET
CDN77_MIL_SWB
Tulskaya, 3
RU-TATTELECOM-20120626
CHIKALIN-NET
Private Entrepreneur Bubley Igor Yurievich
Z - Telecom
REGSV-NET
TKVV-NET
RU-TRANSTELECOM-20010614
EXPERT-TELECOM-NET
Premier Group Companies Telecom LLC
Delta-Net
RU-TI-BB-20160330
RU-RTK-20091229
Tensortelecom NOC
Ooo Comiten
RU-TRANSTELECOM-20120426
IDKNET-PA-ISP
ООО «Илим Телеком»
CHAYKOF
JSK "Morton-Telekom"
ГЕРКОН-НЕТ
Yalta - Tv Kom Ltd
INTER04-NET-1
Zao Energogarantservice - Samara
INTS_LL_SUB_1
RU-CRELCOM-broadband-8591192207
MEGABIT SERVIS Ltd.
NAT
Luganet
Internet42
OZYORSK-TELECOM-NET
SEVEN-SKY-BB
TLPH_226-0
MKTECHNOLOGIYA-NET
ORG-VML9-RIPE
Ukraine telecommunication group Ltd.
MF-KF-2017-04-07
TTKDV-RTL-DYNAMIC
Viner-Telecom
KZ-KAZTRANSCOM-20110210
ТРИНИТИ-CLNTS-БЛОК-17
BYFLY-BREST-DYNAMIC
OOO Bryansk Svyaz-TV
Rostelecom
Дом.ru InterZet
CHIKALIN
DVF_Khabarovsk_YOTA-mobile
TELSETNET
Bezeqint Broadband
OJSC RITC
STARCHENKO-OLEKSIY-NET
Kalush Information Network LTD
STCOMUA-NET
RU-ICOTEL-20120702
CHINANET-JX
Iskra R&d Corporation
RU-DLM-20090225
BB-HFA
KERCHNET-PLUS-7
VOLIA-KROG
Магинфо
TELKO-subnet
INTERCOMGROUP
TOV TV&Radio Company 'TIM'
VILTEL-NET
KOKSHEMETRO
 Sistema Ltd
Regionspetssvyaz-net
ZT-LPTSK-NET
AZ-AZTELEKOM-980602
HELIOS-TV-NET
UZTELECOM-STATIC-CUSTOMERS
LANTA-NETWORK
MTS-CHEL-NET
YUG-TELECOM-K
KZ-IPNET-KAR-TEL-20090820
UKES Ltd
KAZTELERADIO
BRIZ-2
Dinet
Kabbalktelecom
Интернет-провайдер "Фрегат"
Интернет провайдер АКАДО
Е-Лайт-Телеком
ERTH-IZH-PPPOE-3-NET
DOMINION-NET
pakt-rent-194-39-99-0-25
NEWLINE-TELECOM-20090826
RU-SKY-EN-20160411
Don Apex Ltd
Jsc Regional Technical Centre
TELEKOM365
RU-DAGOTEL-20130110
MULTIMEDIA
Address For Clients of Avangard
VIKSCOM-NET
УЗТЕЛЕКОМ-ДИНАМИЧЕСКИЙ-КЛИЕНТЫ-CGN
LANCOM-VPN
RU-YARNET-KALUGA-20131205
Bouygues Telecom
Энфорта
Телерадиокомпания Телеос - 1"
ERX-NETBLOCK
FREEDOM-KRASNODAR
NORILSK-TELECOM
ORG-FRMT1-RIPE
FB-NET
TENSORTELECOM-NETWORK
POTOK-KMV-NET
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